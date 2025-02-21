 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сейм Латвии поддержал закон о запрете покупки недвижимости для россиян

Сюжет
Военная операция на Украине

Сейм Латвии поддержал в первом чтении законопроект, запрещающий гражданам России и Белоруссии приобретать недвижимость в стране, сообщил lvportals.lv.

Решение позволит укрепить национальную безопасность и предотвратить возможные угрозы государственным интересам, говорится в сообщении. lvportals.lv уточнил, что запрет наложат на юридические лица, зарегистрированные или созданные в России или Белоруссии, а также на те компании, в которых гражданам этих стран принадлежит не менее 25% акций или бенефициарными владельцами которых являются россияне или белорусы.

При этом запрет будет распространяться на сделки, заключенные после вступления в силу данного закона.

По мнению авторов законопроекта, Россия ведет «гибридную войну» против государств, которые не поддерживают и осуждают военную операцию на Украине. Латвия среди них. Одним из инструментов невоенного влияния является косвенное приобретение недвижимости в других странах, говорится в материале.

До вступления в силу закон должен пройти еще два чтения.

В Кремле неоднократно отвергали обвинения в адрес Москвы о ведении «гибридной войны».

Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В сентябре 2024 года власти Финляндии приняли закон, запрещающий сделки с недвижимостью гражданам тех стран, которые нарушают целостность и суверенитет других государств. Согласно документу, разрешение на приобретение недвижимости не выдается гражданам тех стран, которые совет Европейского союза признал нарушителями территориальной целостности, суверенитета и независимости другого государства. Россия в документе напрямую не упоминается, однако финские власти неоднократно заявляли, что запрет коснется россиян.

Ранее Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов, если возникнет угроза с востока. Жителям Латвии не следует посещать Россию и Белоруссию, поскольку граница с ними может быть оперативно закрыта в случае обострения ситуации, сказал глава латвийского МВД Рихардс Козловскис.

Латвийское Минобороны несколькими днями ранее также попросило сократить связи с обеими странами. «Да, отношения не разорваны полностью, но нужно понимать риски, информировать о них и прислушиваться к призывам не ездить ни в Россию, ни в Белоруссию», — призвал министр Андрис Спрудс.

Читайте РБК в Telegram.

США больше не хотят считать Россию «агрессором»

Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов

Песков не исключил обмен заключенными между Россией и США

Глава Renault не исключил возвращения в Россию

Клиенты банков могут попасть в мошенническую базу из-за криптовалюты

Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья

Какие западные автомарки могут вернуться в Россию

Названа цена на первый электрокар для России с ресурсом 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Латвия недвижимость за рубежом Россия
Материалы по теме
Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов
Политика
Переселением в Россию заинтересовались более 20 тыс. граждан Латвии
Общество
Швеция не смогла доказать диверсию в деле об обрыве кабеля из Латвии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (-1,6) Инвестиции, 20 фев, 17:46 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 88,51 (-1,92) Инвестиции, 20 фев, 17:46
Генерал призвал просчитать риски окончания конфликта на УкраинеПолитика, 04:57
Экс-ведущая «России 1» Курбангалеева подала в суд на РоскомнадзорПолитика, 04:41
Милей вручил Маску золотую бензопилуПолитика, 04:22
В конгрессе США заявили об отсутствии «аппетита» для новой помощи УкраинеПолитика, 03:59
Сейм Латвии поддержал закон о запрете покупки недвижимости для россиянПолитика, 03:44
На борту самолета умер руководитель народного ангарского театра «Факел»Общество, 02:55
Axios узнал о передаче США Украине «улучшенной» сделки по ресурсамПолитика, 02:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Нетаньяху объявил «мощную» операцию в Палестине после взрывов автобусовПолитика, 02:14
В Калужской области загорелся завод по переработке пластикаОбщество, 01:46
Зеленский заявил о готовности к сделке с США по инвестициямПолитика, 01:34
Bloomberg узнал об отказе G7 от призыва ужесточить потолок цен на нефтьПолитика, 01:27
Игрок сборной России Захарян отдал первую голевую передачу в этом сезонеСпорт, 01:18
Снос замка Галкина и Пугачевой оценили в ₽40 млнОбщество, 01:17
Шапша показал фото нового автомобиля TenetЭкономика, 00:52