Сейм Латвии поддержал закон о запрете покупки недвижимости для россиян
Сейм Латвии поддержал в первом чтении законопроект, запрещающий гражданам России и Белоруссии приобретать недвижимость в стране, сообщил lvportals.lv.
Решение позволит укрепить национальную безопасность и предотвратить возможные угрозы государственным интересам, говорится в сообщении. lvportals.lv уточнил, что запрет наложат на юридические лица, зарегистрированные или созданные в России или Белоруссии, а также на те компании, в которых гражданам этих стран принадлежит не менее 25% акций или бенефициарными владельцами которых являются россияне или белорусы.
При этом запрет будет распространяться на сделки, заключенные после вступления в силу данного закона.
По мнению авторов законопроекта, Россия ведет «гибридную войну» против государств, которые не поддерживают и осуждают военную операцию на Украине. Латвия среди них. Одним из инструментов невоенного влияния является косвенное приобретение недвижимости в других странах, говорится в материале.
До вступления в силу закон должен пройти еще два чтения.
В Кремле неоднократно отвергали обвинения в адрес Москвы о ведении «гибридной войны».
В сентябре 2024 года власти Финляндии приняли закон, запрещающий сделки с недвижимостью гражданам тех стран, которые нарушают целостность и суверенитет других государств. Согласно документу, разрешение на приобретение недвижимости не выдается гражданам тех стран, которые совет Европейского союза признал нарушителями территориальной целостности, суверенитета и независимости другого государства. Россия в документе напрямую не упоминается, однако финские власти неоднократно заявляли, что запрет коснется россиян.
Ранее Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов, если возникнет угроза с востока. Жителям Латвии не следует посещать Россию и Белоруссию, поскольку граница с ними может быть оперативно закрыта в случае обострения ситуации, сказал глава латвийского МВД Рихардс Козловскис.
Латвийское Минобороны несколькими днями ранее также попросило сократить связи с обеими странами. «Да, отношения не разорваны полностью, но нужно понимать риски, информировать о них и прислушиваться к призывам не ездить ни в Россию, ни в Белоруссию», — призвал министр Андрис Спрудс.
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