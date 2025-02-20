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Политика ,  
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Нетаньяху обратился к нации словами о невыносимой скорби и единстве

Фото: Nir Elias / Reuters
Фото: Nir Elias / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после передачи тел четырех израильских заложников, погибших в плену ХАМАС, обратился к народу со словами о невыносимой скорби. Слова израильского премьера распространила его канцелярия.

Погибшими были мальчики Ариэль и Кфир Бибас, ставшие в Израиле символом трагедии 7 октября, их мать Шири и 83-летний Одед Лифшиц.

«Братья и сестры, дорогие граждане Израиля! В этот день мы все едины. Мы едины в невыносимой скорби. Сегодня в каждом израильском доме склоняются головы. Мы скорбим по нашим четырем похищенным, чья утрата стала для нас тяжелым ударом. Мы все ощущаем эту боль, смешанную с гневом. Мы все в ярости от чудовищ ХАМАС», — сказал израильский премьер.

По словам Нетаньяху, гибель заложников обязывает израильский народ дать клятву, что события 7 октября 2023 года больше никогда не повторятся.

«Голоса крови наших погибших взывают к нам из земли. Это голос, который требует справедливого возмездия, — и мы его обеспечим. Наши сердца разбиты, но наш дух не сломлен. И с этим духом мы вернем всех наших заложников, уничтожим убийц, сотрем ХАМАС с лица земли и вместе — с Божьей помощью — обеспечим наше будущее», — добавил израильский премьер.

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Политика
Биньямин Нетаньяху

Сегодня утром, 20 февраля 2025 года, ХАМАС передал Израилю тела 32-летней заложницы Шири Бибас и двух ее детей Ариэля и Кфира, а также 83-летнего Одеда Лифшица. На момент похищения Кфиру — самому младшему из всех заложников ХАМАС — было всего девять месяцев, а его брату Ариэлю — четыре года. 18 января Кфиру должно было исполниться два года.

Все они были похищены во время нападения ХАМАС на кибуц Нир-Оз 7 октября 2023 года. ХАМАС утверждает, что заложники погибли в результате авиаударов Израиля по палестинскому анклаву.

19 января 2025 года на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

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Израиль Биньямин Нетаньяху премьер-министр обращение ХАМАС заложники
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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