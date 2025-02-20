ХАМАС передал Красному кресту тела двух израильских детей и их матери

На момент похищения мальчикам было девять месяцев и четыре года. ХАМАС утверждал, что они погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа. 1 февраля группировка отпустила их отца Ярдена Бибаса

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Палестинская группировка ХАМАС передала Красному Кресту тела двух израильских детей Кфира и Ариэля Бибасов, их матери Шири и пенсионера Одеда Лифшица. Всех четверых 7 октября 2023 года похитили из кибуца Нир-Оз.

Представители Красного Креста передадут останки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Военные проведут в Газе поминальную церемонию под руководством раввина, а затем транспортируют тела в Национальный центр судебной медицины «Абу Кабир» в Тель-Авиве, писал The Jerusalem Post. По данным Times of Israel, на процедуры по опознанию понадобится до 48 часов.

1 февраля ХАМАС отпустил из плена единственного выжившего члена семьи Бибас — отца мальчиков Ярдена. Еще в ноябре 2023 года палестинская группировка опубликовала ролик, в котором мужчине сообщают о гибели всей его семьи в результате авиаудара. Власти Израиля эту информацию не подтверждают; ЦАХАЛ пообещала установить причину смерти Бибасов.

На момент похищения Кфиру — самому младшему из всех заложников ХАМАС — было всего девять месяцев, а его брату Ариэлю — четыре года. 18 января Кфиру должно было исполниться два года. У всей семьи двойное гражданство — Израиля и Аргентины. Родители Шири Бибас, жившие в том же кибуце, были убиты 7 октября 2023 года. Лифшиц находился в плену у «Палестинского исламского джихада» (запрещен в России), на момент похищения ему было 83 года.

Дети Бибасов с ярко-рыжими волосами получили прозвище Рыжики и стали символом израильских заложников. Накануне передачи тел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил видеообращение, в котором выразил соболезнования родным погибших и пообещал не допустить повторения подобной трагедии в будущем. «Весь мир должен разрыдаться, потому что здесь отчетливо видно, с кем мы имеем дело, с каким злом мы сталкиваемся, с какими чудовищами», — заявил он.

С 19 января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня, стороны заключили перемирие после более чем года переговоров. Его первый этап продлится 42 дня. Всего за это время ХАМАС пообещал освободить 33 израильских заложника (восемь числятся погибшими). В обмен Израиль освобождает из тюрем палестинских заключенных: несколько десятков палестинцев за одного заложника.

Всего к настоящему моменту было освобождено 19 живых израильских заложников, включая Александра Труфанова, у которого есть двойное гражданство России и Израиля. 30 января из плена также были отпущены пять граждан Таиланда. С учетом четырех тел, переданных в четверг, ХАМАС предстоит передать еще десять человек. Шестеро живых заложников будут освобождены 22 февраля, а тела еще четырех погибших будут переданы до 2 марта, когда истекает первый этап сделки.