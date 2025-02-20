The Economist привел данные социологии о победе Залужного над Зеленским

Валерий Залужный (Фото: Alberto Pezzali / AP / ТАСС)

Действующий президент Украины Владимир Зеленский в случае участия в следующих президентских выборах проиграет своему основному возможному оппоненту — Валерию Залужному, бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) и нынешнему послу страны в Великобритании. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на данные опроса, проведенного на Украине.

Согласно опросу, Владимир Зеленский остается самым популярным действующим политиком Украины. Однако на президентских выборах он уступил бы Валерию Залужному с результатом 30% против 65%.

Опрос, на который ссылается The Economist, проходил в январе 2025 года. Он показал, что доверие украинцев к Зеленскому упало до 52%, а это самый низкий показатель за все время боевых действий и значительно ниже показателя в 90%, который был зафиксирован в начале спецоперации.

Источники издания в украинской власти опасаются, что круг доверенных лиц Зеленского сужается в тот самый момент, когда ему необходима широкая поддержка. «Нет никого, кто был бы готов сказать ему «нет», и он совершает ошибки», — рассказал один из собеседников The Economist.

Накануне президент США Дональд Трамп оценил рейтинг Владимира Зеленского в 4%. Американский президент также отметил, что на Украине «давно не было выборов», а избирательный процесс необходимо провести, если Киев хочет получить место за столом переговоров в рамках урегулирования конфликта с Россией. Трамп пояснил, что к процедуре Украину толкает не Россия, а ситуация в стране. Американский президент также подчеркнул, что Зеленский «не знает», куда была направлена половина денег, которые США выделили Украине.

В свою очередь, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не согласился с выводами американского президента и добавил, что у Зеленского такой же рейтинг, как и у самого Трампа.

Сам же Зеленский, комментируя заявление Трампа, сослался на последние данные из опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому главе государства доверяют 57% украинцев.

Согласно данным опроса Reuters/Ipsos от 19 февраля 2025 года, рейтинг одобрения Дональда Трампа достиг 44%, что немного ниже данных опроса, проведенного в январе — тогда уровень одобрения работы американского президента составлял 45-47%.

Валерий Залужный, отвечая на вопрос об участии в президентских выборах, назвал вопрос «неуместным». «Наступят соответствующие условия, и тогда я как человек, который работает на государственной должности, смогу отвечать на такие вопросы», — говорил украинский дипломат.