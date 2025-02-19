Медведев: Трамп был на 200% прав, когда назвал Зеленского диктатором без выборов

Медведев согласился со словами Трампа о том, что Зеленский — «диктатор»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп был прав на 200%, когда назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

«Если бы мне три месяца назад сказали, что это слова президента США, я бы рассмеялся во весь голос. Дональд Трамп прав на 200 процентов», — отреагировал он на заявление американского президента.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но не были проведены из-за военного положения — в такой период законодательство запрещает голосование. 20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского. Власти России с того момента считают украинского президента нелегитимным, но в Киеве заявляли, что, по Конституции, глава государства занимает свой пост до избрания нового.

Речь идет о посте Трампа в его социальной сети Truth Social. «Диктатор без выборов. Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны», — написал он 19 февраля.

Его слова раскритиковал канцлер германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что Зеленский — легитимный глава Украины, а отрицать это «неправильно и опасно».

Накануне президент США также выступил с призывом провести выборы на Украине. По его словам, в стране давно не было голосования, к нему толкает не Россия, а ситуация на Украине.

В начале февраля Зеленский отметил, что выборы президента Украины состоятся только после окончания вооруженного конфликта с Россией. По словам украинского президента, он открыт «к любым выборам».