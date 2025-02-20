Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 февраля, во второй половине дня проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня», — сказал Песков, не уточнив других деталей.

Предыдущий международный телефонный разговор Путина, судя по сайту Кремля, состоялся 12 февраля 2025 года: президент России общался с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров главы государств обсудили ряд вопросов, в том числе конфликт на Украине. В свою очередь, президент России пригласил Трампа в Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по направлениям работы, представляющим интерес для обеих сторон.

Беседа продлилась почти 1,5 часа.

После беседы с Путиным Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский президент сообщил, что Трамп проинформировал его о переговорах с российским президентом, состоявшихся ранее. Украинский лидер также признал, что Киев хочет мира «больше всех» и украинская сторона вместе с американской определяет шаги для его достижения.