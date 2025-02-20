 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 февраля, во второй половине дня проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня», — сказал Песков, не уточнив других деталей.

Что говорят в России, США и на Украине о переговорах в Эр-Рияде. Цитаты
Политика

Предыдущий международный телефонный разговор Путина, судя по сайту Кремля, состоялся 12 февраля 2025 года: президент России общался с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров главы государств обсудили ряд вопросов, в том числе конфликт на Украине. В свою очередь, президент России пригласил Трампа в Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по направлениям работы, представляющим интерес для обеих сторон.

Беседа продлилась почти 1,5 часа.

После беседы с Путиным Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский президент сообщил, что Трамп проинформировал его о переговорах с российским президентом, состоявшихся ранее. Украинский лидер также признал, что Киев хочет мира «больше всех» и украинская сторона вместе с американской определяет шаги для его достижения.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп дал ряд новых заявлений об Украине. Подборка

США рассматривают членство Украины в НАТО при нарушении сделки

Apple представила iPhone 16E. Подробности

Какие западные автомарки могут вернуться в Россию

Набиуллина заявила, что ей неизвестно о переговорах про снятие санкций

Belgee опубликовал цены на машины 2025 года. В чем подвох

Цены на золото обновили исторический максимум

ФСБ сообщила о предотвращении теракта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Владимир Путин Президент России телефонный разговор Дмитрий Песков
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Песков осудил слова Зеленского о «российской дезинформации» Трампа
Политика
Песков заявил, что диалог России с США будут пытаться подорвать
Политика
Песков счел противоречивыми заявления Зеленского на фоне переговоров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 19 фев, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 19 фев, 17:55
Мирра Андреева победила вторую ракетку мира в 1/4 финала турнира в ДубаеСпорт, 15:02
Буданов допустил прекращение огня на Украине в этом годуПолитика, 14:58
Хуснуллин назвал новые цели по объему ввода жилья в РоссииНедвижимость, 14:55
Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов по производству газаПолитика, 14:48
Президент Бразилии напомнил, как отказал Шольцу в оружии для УкраиныПолитика, 14:46
Клуб Карпина отзаявил капитана на фоне сообщений о его уходе в «Динамо»Спорт, 14:44
Economist узнал «минимум», который может принять Киев в рамках сделкиПолитика, 14:43
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
СПБ Биржа добавит на торги в выходные 16 российских акцийИнвестиции, 14:40
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 14:34
Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽88 впервые с сентября 2024 годаИнвестиции, 14:34
Убытки покупателей мемкоина с поддержкой Милея оценили в $250 млнКрипто, 14:22
Сихарулидзе призвал не ждать, что фигуристы после допуска «всех порвут»Спорт, 14:18
Когда суд может не признать расчет действительной стоимости доли в ОООPro, 14:17
В «Айгенис» назвали бенефициаров снятия санкций на рынке акцийИнвестиции, 14:15