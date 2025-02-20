Песков осудил слова Зеленского о «российской дезинформации» Трампа

Владимир Зеленский (Фото: Татьяна Джафарова / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители украинских властей позволяют себе высказывать «непозволительные вещи» в адрес глав других государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп находится под влиянием «дезинформации».

«Риторика Зеленского и многих представителей киевского режима в целом оставляет желать лучшего. И зачастую представители украинского режима позволяют себе высказывания в адрес глав других государств, совершенно непозволительные вещи», — ответил Песков (цитата по ТАСС).

Он добавил, что для многих глав государств, «в отношении которых совершаются такие высказывания, это абсолютно недопустимо и неприемлемо».

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США. Зеленский заявил, что Украина не признает любые договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые там, так как Киев не был приглашен на встречу.

Вскоре президент США Дональд Трамп заявил, что украинского президента поддерживают только 4% украинцев. Он также назвал Зеленского «диктатором без выборов». «Мы успешно ведем переговоры о завершении войны с Россией, что, как признают все, может сделать только ТРАМП и администрация Трампа. <...> Я люблю Украину, но Зеленский сделал ужасную работу, его страна разрушена, и МИЛЛИОНЫ погибли напрасно — и это продолжается», — отметил республиканец.

В ответ глава Украины назвал слова о его рейтинге дезинформацией, «идущей от России». «Сегодня утром вышел (опрос) КМИС с 57% доверия ко мне. Я слышал, больше 57%, по разным опросам. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится», — сказал Зеленский.