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В Узбекистане ветераны Второй мировой войны получат к 9 Мая по $10 тысяч

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Узбекистане ветераны получат к 9 Мая по случаю 80-й годовщины Победы по 10 тыс. долларов США. Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

«Установить единовременное денежное вознаграждение: каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны в размере 10 000 (десяти тысяч) долларов США (около 904 тыс. руб. — РБК)», — говорится в документе.

Помимо этого лица, приравненные к участникам Второй мировой войны, получат по 25 млн сумов (около 174 тыс. руб.), участники трудового фронта в 1941–1945 годах — по 3 млн сумов (около 21 тыс. руб.).

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В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к празднованию 80-летия Победы. В октябре 2024 года он сообщил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят годовщину.

В январе 2025 года российский президент подписал указ о единовременной выплате ветеранам: по 80 тыс. руб. получат инвалиды, ветераны и вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны (ВОВ), на войнах с Финляндией, Японией, а также умерших инвалидов и участников ВОВ.

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Узбекистан Великая Отечественная война ветераны выплаты Вторая мировая война
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