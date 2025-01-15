Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам войны

Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ и их вдовам

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) 1941-1945 годов или их вдовам по случаю 80-й годовщины Победы. Указ опубликован на портале правовых актов страны.

Инвалиды ВОВ, узники концлагерей, бывшие на тот момент несовершеннолетними, также вдовы военнослужащих получат 80 тыс. руб., а узники, которым уже было больше 18 лет, — 55 тыс. руб.

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