Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам войны
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) 1941-1945 годов или их вдовам по случаю 80-й годовщины Победы. Указ опубликован на портале правовых актов страны.
Инвалиды ВОВ, узники концлагерей, бывшие на тот момент несовершеннолетними, также вдовы военнослужащих получат 80 тыс. руб., а узники, которым уже было больше 18 лет, — 55 тыс. руб.
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