В Тбилиси заявили о выгоде «не сидеть в одном поезде» с Украиной

Мака Бочоришвили (Фото: Noemi Bruzak / AP / ТАСС)

Власти Грузии не хотели бы, чтобы их страна повторила судьбу Украины, хотя их подталкивали к этому, заявила в интервью грузинскому «Первому каналу» глава МИДа Мака Бочоришвили.

«Нам говорили, что какой-то поезд идет, бежит, и, если мы не сядем в него, наше время никогда не настанет. Мы обязательно должны сидеть в этом поезде. Сегодня, думаю, мы все хорошо видим, насколько выгодным могло быть для Грузии находиться в том поезде, в котором сидит сегодняшняя власть Украины», — сказала Бочоришвили.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что европейские политики подталкивали Грузию к войне с Россией после начала военной операции на Украине.

Грузия подала заявку о членстве в ЕС в 2022 году вслед за Украиной и Молдавией. Последние получили статусы кандидатов в члены ЕС, однако Грузия им не стала. После принятия грузинским правительством законов об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено) отношения Тбилиси с Брюсселем испортились. ЕС приостановил процесс приема Грузии в Евросоюз и заморозил часть финансовой помощи республике.

Западные страны также раскритиковали итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года. Победу на них одержала «Грузинская мечта», правящая в стране с 2012 года. Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом считать нелегитимными новые власти Грузии и продолжать считать Саломе Зурабишвили законным президентом страны.

По итогам парламентских выборов премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что те, кто заявляет о нарушениях и фальсификациях на парламентских выборах в Грузии, должны предоставить соответствующие доказательства.