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Военная операция на Украине ,  
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Отец сообщил о смерти арестованного на Украине американского блогера

Отец арестованного на Украине блогера из США Гонсало Лиры сообщил о его смерти
Сюжет
Военная операция на Украине
Отец блогера с гражданством США Гонсало Лиры, арестованного на Украине из-за поддержки России, сообщил, что его сын умер, рассказал Такер Карлсон. Блогер заявлял о пытках, а перед смертью ему понадобилась медицинская помощь
Гонсало Лира
Гонсало Лира (Фото: ZentraleV / X)

Блогер с гражданством США и Чили Гонсало Лира, арестованный на Украине по статье об оправдании действий России, умер в СИЗО, сообщил американский телеведущий Такер Карлсон со ссылкой на отца блогера, Гонсало Лиру-старшего.

«Гонсало Лира-старший говорит, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за критику правительств [президента Украины Владимира] Зеленского и [президента США Джо] Байдена. Гонсало Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно поддерживала его тюремное заключение и пытки. Несколько недель назад мы разговаривали с его отцом, который предсказал, что его сын будет убит», — написал Карлсон в соцсети X.

О смерти Лиры также со ссылкой на его отца сообщили в X журналисты, работающие в проекте The Grayzone, Алекс Рубинштейн (ранее сотрудничал с RT и Sputnik) и Кит Кларенберг. Рубинштейн рассказал, что, по словам Гонсало Лиры-старшего, его сын умер в больнице, поскольку ему понадобилась медицинская помощь, которую ему оказали не сразу.

Согласно рукописной записке от арестованного блогера, которую Рубинштейн получил 4 января, тот просил рассказать его сестре, что у него была двусторонняя пневмония (оба легких), а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека. «Все это началось в середине октября, но тюрьма проигнорировала это. Они признали, что у меня была пневмония, только на слушании 22 декабря. Мне предстоит процедура по снижению отечного давления в легких, которое вызывает у меня сильную одышку, вплоть до потери сознания после минимальной активности или даже просто разговора в течение 2 минут», — говорится в опубликованном журналистом послании.

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В апреле прошлого года представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «известный режиссер, писатель и видеоблогер» Лира перестал выходить на связь. Лира в начале августа в X рассказал подробности о своем деле и попытке побега в Венгрию. Он написал, что в 2022-м его задерживали, но затем отпустили. Оказавшись в СИЗО в этом году, блогер, по его словам, столкнулся с пытками и избиениями со стороны заключенных по поручению тюремщиков. Также он заявил о вымогательстве со стороны СБУ $70 тыс., еще $9 тыс. забрали при аресте, $11 тыс. было потрачено на залог.

Лира находился под стражей в харьковском СИЗО. В декабре бизнесмен Илон Маск задался вопросом в X (бывший Twitter), почему после того, как США направили Украине более $100 млрд помощи, американский гражданин находится там в тюрьме. В СБУ на это ответили, что блогер «отрицал военные преступления России», говорил об обстрелах ВСУ собственной территории и называл режим на Украине «неонацистским». Эти действия квалифицировали по ст. 436-2 УК Украины (оправдание вооруженной агрессии России).

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В мае Лиру взяли под стражу с возможностью внесения залога. Когда деньги были внесены, блогера перевели под домашний арест. Но в июле он попытался сбежать в Венгрию на мотоцикле и был вновь задержан.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
блогеры США арест СБУ Украина
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