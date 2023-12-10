Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американца

Весной в Харькове задержали блогера американского происхождения по обвинению в оскорблении военных и поддержке России. Маск потребовал объяснить, как его могут судить на фоне финансовой помощи Украине со стороны США

Гонсало Лира (Фото: Coach Red Pill / YouTube)

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует объяснить США нахождение под стражей американско-чилийского гражданина, блогера Гонсало Лиры, заявил миллиардер Илон Маск в Twitter (переименован в X).

«Американский гражданин сидит в тюрьме после того, как мы отправили более $100 млрд? Есть ли в этой истории нечто большее, чем критика Зеленского? Если это все, что есть, у нас серьезная проблема», — написал бизнесмен.

Так он отреагировал на слова телеведущего Такера Карлсона (прежде неоднократно выступал с критикой в адрес украинского президента), который заявил, что блогера «пытают в украинской тюрьме за критику Зеленского».

СБУ задержала Гонсало Лиру в мае по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание и признание «агрессии России против Украины») Уголовного кодекса страны, когда тот жил в Харькове. До начала полномасштабных боев он называл сведения разведки США о подготовке России «западной пропагандой», а после начала сражений начал утверждать, что давно это предвидел. Лира поддержал позицию России. «Задокументировано, что весной прошлого года он лично снимал провокационные видео, в которых пытался фиксировать лица украинских защитников и оскорблял их», — сообщили в СБУ. Сообщения Лиры часто цитировали российские СМИ.

«Честно и со знанием дела рассказывал о подоплеке кризиса и описывал творившееся вокруг безобразие, в том числе зверства нацистов. Своими видеоблогами он многим на Западе открыл глаза», — описывали работу блогера в российском МИДе.

Лира не согласился с претензиями следователей и отверг подозрения, что является «чьим-либо платным агентом». По его словам, он не принимает какую-либо сторону, а просто анализирует происходящее. Лира заявлял о жестоких избиениях со стороны других заключенных и вымогательстве $70 тыс.