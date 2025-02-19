Спецпосланник Трампа заявил о важности гарантий безопасности для Украины

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США осознают важность гарантий безопасности для Украины и намерены учитывать этот фактор в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, передает CNN.

«Мы понимаем необходимость гарантий безопасности, важность суверенитета этой страны и защиты этой страны», — сказал Келлог.

Он также сказал, что часть его миссии на Украине — «сидеть и слушать», а также спрашивать, что беспокоит Украину.

Утром 19 февраля Келлог прибыл в Киев. По его словам, США хотят убедиться, что понимают позицию Украины правильно. Накануне о готовящейся поездке дипломата со ссылкой на источник, знакомый с графиком Келлога, сообщил Reuters. Подробностей предстоящего визита собеседник агентства не привел.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Келлогу поехать на фронт, чтобы тот лично оценил ситуацию.