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Переговоры России и США ,  
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Спецпосланник Трампа заявил о важности гарантий безопасности для Украины

Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

США осознают важность гарантий безопасности для Украины и намерены учитывать этот фактор в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, передает CNN.

«Мы понимаем необходимость гарантий безопасности, важность суверенитета этой страны и защиты этой страны», — сказал Келлог.

Он также сказал, что часть его миссии на Украине — «сидеть и слушать», а также спрашивать, что беспокоит Украину.

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев
Политика
Кит Келлог

Утром 19 февраля Келлог прибыл в Киев. По его словам, США хотят убедиться, что понимают позицию Украины правильно. Накануне о готовящейся поездке дипломата со ссылкой на источник, знакомый с графиком Келлога, сообщил Reuters. Подробностей предстоящего визита собеседник агентства не привел.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Келлогу поехать на фронт, чтобы тот лично оценил ситуацию.

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Кит Келлог США Украина переговоры Военная операция на Украине
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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