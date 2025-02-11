Доплаты по индексированной пенсии военных выдадут в марте

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Доплаты за январь и февраль 2025 года по повышенным военным пенсиям поступят одновременно с выплатой за март, то есть в первые два рабочих дня месяца. Об этом сообщил заместитель директора департамента соцгарантий Минобороны России Павел Олюшин.

На заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам он напомнил, что в законопроекте предлагается проиндексировать военные пенсии на 9,5%.

По итогам обсуждения комитет поддержал законопроект о дополнительной индексации выплат военным пенсионерам и членам их семей.

По законопроекту с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, должен быть увеличен до 93,59%. В пояснительной записке отмечается, что данное повышение соответствует фактическому уровню инфляции за прошлый год, который составил 9,5%.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил надежду, что с 1 марта военные пенсионеры получили пенсию с перерасчетом на 9,5%.