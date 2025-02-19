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Политика ,  
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Путин посетит Китай в 80-летний юбилей победы над Японией

Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику (КНР) в конце августа — сентябре 2025 года в привязке к 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

«Председатель [КНР] Си Цзиньпин приурочит свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь Победы в Великой Отечественной войне», — отметил также Лавров.

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В январе 2025 года помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что китайская сторона пригласила Путина на мероприятия 3 сентября в Пекине, а до этого Россия направила приглашения отпраздновать 9 Мая в Москве лидерам многих стран, в том числе и Си Цзиньпину.

Ушаков также отметил, что наступивший 2025 год в России и Китае пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй мировой войны. К такому решению пришли Путин и Си Цзиньпин во время разговора по видеосвязи.

Позже, в феврале, о том, что Си Цзиньпин принял приглашение поучаствовать в праздновании 80-летия Победы, сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов.

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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