В Ессентуках женщина вытерла ноги о баннер, посвященный 80-летию Победы
В городе Ессентуки в Ставропольском крае полицейские задержали местную жительницу, которая сорвала баннер, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и вытерла об него ноги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
«Установили личность гражданки, которая сорвала баннер, посвященный 80-летию Победы <...> 45-летнюю местную жительницу доставили в отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств», — говорится в сообщении.
Заявление в полицию написали представители администрации города. По данным пресс-службы, предварительно, женщина была пьяна, она поругалась со своим сожителем, «вышла на улицу и решила таким образом выместить злость».
Ранее, 4 февраля, в Пермском крае подростки закидали снегом Вечный огонь в Березниках. Следственный комитет начал процессуальную проверку. Вечный огонь зажгли вновь в течение 20 минут.
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