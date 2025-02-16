В Ессентуках женщина вытерла ноги о баннер, посвященный 80-летию Победы

Video

В городе Ессентуки в Ставропольском крае полицейские задержали местную жительницу, которая сорвала баннер, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и вытерла об него ноги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Установили личность гражданки, которая сорвала баннер, посвященный 80-летию Победы <...> 45-летнюю местную жительницу доставили в отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств», — говорится в сообщении.

Заявление в полицию написали представители администрации города. По данным пресс-службы, предварительно, женщина была пьяна, она поругалась со своим сожителем, «вышла на улицу и решила таким образом выместить злость».

Ранее, 4 февраля, в Пермском крае подростки закидали снегом Вечный огонь в Березниках. Следственный комитет начал процессуальную проверку. Вечный огонь зажгли вновь в течение 20 минут.