Песков счел противоречивыми заявление Зеленского на фоне переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский делает достаточно противоречивые заявления на фоне российско-американских переговоров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Посмотрим, какая политическая воля у киевского режима, тоже многое зависит. Здесь пока вы видите, что Зеленский делает достаточно противоречивые заявления, но, наверное, рано или поздно он сформулирует свою позицию», — сказал Песков.
Переговоры российской и американской делегаций высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Стороны договорились восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне, о налаживании диалога для возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос, а также другие сферы, представляющие взаимный интерес.
Зеленский в начале февраля в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что готов к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если других вариантов в рамках урегулирования не будет.
«Если это будет единственная конфигурация, в которой мы можем достичь мира для граждан Украины и не терять людей, конечно, мы примем эту конфигурацию», — сказал тогда Зеленский, отвечая на вопрос, как он будет себя чувствовать, сидя напротив Путина во время потенциальных мирных переговоров совместно с США и ЕС.
Путин в конце января сообщил, что вести переговоры Россия готова с «кем угодно», если у Украины будет такое желание, но Зеленский, по его мнению, «в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать».
30 сентября 2022 года Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об отказе от переговоров с Путиным, в октябре оно вступило в силу после одобрения Зеленским. Этому предшествовало присоединение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России по итогам референдумов.
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