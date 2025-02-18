Reuters: после переговоров России и США Франция проведет новый саммит по Украине

Reuters узнал о втором саммите во Франции по украинскому конфликту

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Франция собирается провести второй саммит по обсуждению конфликта на Украине и европейской безопасности, в частности со странами Европы, которые отсутствовали на прошлой встрече, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, среди приглашенных стран будут, в частности, Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия и Румыния, а также Швеция и Бельгия.

Формат встречи планируют сделать гибридным — он будет включать как очное, так и видеоучастие в саммите.

Саммит состоится после того, как Россия и США провели переговоры в Эр-Рияде по украинскому конфликту. Обе стороны сообщили о значительном прогрессе.

Первый европейский саммит прошел накануне. Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренное собрание европейских лидеров на фоне того, что в США допустили отсутствие европейцев на переговорах по украинскому конфликту. Непосредственно перед началом встречи Макрон созвонился с президентом США Дональдом Трампом.

На встречу позвали представителей Великобритании, Германии и Италии, а также альянса НАТО и исполнительной власти Евросоюза. Некоторые страны, которые не были приглашены на саммит, были недовольны тем, что на собрание позвали только избранных лидеров.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Париже объединяются силы, которые не желают мира на Украине.