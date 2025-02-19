Дмитриев рассказал, какое сотрудничество в Арктике обсуждали с США
Россия и США на переговорах в Эр-Рияде обсудили возможное сотрудничество в рамках энергетических проектов в Арктике. Об этом изданию Politico заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Это была скорее общая дискуссия — о возможных совместных проектах в Арктике. Мы конкретно обсуждали Арктику», — сказал он.
Дмитриев отметил, что переговоры преимущественно были посвящены общим экономическим вопросам, но стороны обсудили некоторые «конкретные области сотрудничества».
Во вторник, 18 февраля, впервые с начала военной операции на Украине Москва и Вашингтон провели официальную встречу в Эр-Рияде. Она продлилась четыре с половиной часа. Украинская делегация на встрече не присутствовала, Киев заранее отказался признавать итоги этих переговоров.
Во время визита в Саудовскую Аравию Дмитриев заявил, что России и США нужны совместные проекты в Арктике и других областях, поскольку это делает страны успешнее.
В мае 2024 года Reuters сообщил о продолжении сотрудничества России с западными странами в Арктическом регионе, хоть и в ограниченном формате. В том же месяце российский МИД сообщил, что контакты стран «арктической пятерки» (Россия, Норвегия, США, Канада и Дания) были прерваны.
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