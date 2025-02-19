Медведев допустил применение Зеленским «грязной бомбы»

Дмитрий Медведев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский для срыва урегулирования украинского конфликта может прибегнуть к провокации, в том числе использованию «грязной бомбы» (вид оружия массового поражения с радиоактивными материалами). Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, Зеленский также может прибегнуть к ударам «по своим городам, по своему гражданскому населению».

Во вторник, 18 февраля, впервые с начала военной операции на Украине Россия и США провели встречу на высоком уровне в Эр-Рияде. Она продлилась четыре с половиной часа. Украинская делегация на встрече не присутствовала, Киев заранее отказался признавать итоги этих переговоров. По итогам встречи в российском МИДе сообщили, что стороны в том числе обсудили урегулирование конфликта на Украине.

В середине ноября 2024 года The New York Times сообщила, что Украина может создать простую ядерную бомбу из плутония в случае прекращения президентом Дональдом Трампом военной поддержки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вскоре заявил, что Украина понимает, насколько опасно заявлять о возможности получения «грязной бомбы».

Занимавший пост главы украинского МИДа Дмитрий Кулеба в 2022 году заявил, что утверждения о наличии у Украины планов применить «грязную бомбу» являются абсурдными и опасными, Киев привержен Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).