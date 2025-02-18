МИД подвел итоги переговоров России и США в Эр-Рияде

Россия и США договорились возобновить сотрудничество, в том числе в энергетике и космосе, восстановить число дипломатов и начать работу спецпредставителей по Украине. Последних пообещали назначить «в ближайшее время»

Марко Рубио, Майк Уолтц и Стив Уиткофф дают интервью после переговоров с российской делегацией, Эр-Рияд, Саудовская Аравия, 18 февраля 2025 года (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Россия и США в Эр-Рияде обсудили широкий круг вопросов, в том числе перспективы нормализации двусторонних отношений, урегулирование конфликта на Украине и подготовку встречи президентов, сообщили в российском МИДе.

«Стороны условились о скорейшем назначении послов и начале консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств по устранению ограничений на деятельность диппредставительств двух стран», — говорится в сообщении.

Также Москва и Вашингтон договорились возобновить экономическое сотрудничество, в том числе в сферах энергетики и космоса.

Что касается конфликта на Украине, то российская сторона подчеркнула «необходимость устранения его первопричин, создания условий для прочного и долгосрочного мира, обеспечения безопасности и законных интересов всех стран региона». Как уточнили в МИДе, Россия и США договорились о совместной работе по этому вопросу специальных представителей, «которые будут определены в ближайшее время».

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что делегации подтвердили заинтересованность в подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

18 февраля впервые с начала военной операции на Украине Москва и Вашингтон провели встречу на высоком уровне в Эр-Рияде. Она продлилась четыре с половиной часа. Украинская делегация на встрече не присутствовала, Киев заранее отказался признавать итоги этих переговоров.

Помощник президента Юрий Ушаков затруднился говорить о сближении позиций России и США в ходе прошедшего «серьезного разговора». По его словам, состав переговорщиков и контакты с Вашингтоном по Украине определит глава государства Владимир Путин. «Президент сам решит, когда мы получим имена американских участников», — сказал он.

Договоренность о назначении команд по урегулированию на Украине подтверждали в Госдепе. Россия и США также намерены восстановить численность посольств в Москве и Вашингтоне, сообщал госсекретарь Марко Рубио. В США назвали прошедшую встречу «важным шагом вперед» для урегулирования на Украине, но недостаточной «для достижения прочного мира».