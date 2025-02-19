Зеленский улетел из Анкары после переговоров с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский покинул столицу Турции Анкару после переговоров с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает телеканал СNN Türk.

Зеленского и его делегацию провожал министр торговли Омер Болат. Переговоры украинского президента с Эрдоганом продлились около трех часов, отмечает СNN Türk.

В Анкару президент Украины прилетел 18 февраля. День встречи Зеленского и Эрдогана совпал с днем переговоров представителей России и США в Эр-Рияде. Украинский лидер заявил, что его визит в Саудовскую Аравию, планировавшийся на 19 февраля, не состоится и будет перенесен на март.

Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой отметил, что выражает «решительную поддержку» Украине. По словам турецкого президента, Анкара будет оказывать переговорному процессу Киева и Москвы «всяческую поддержку». Турция является идеальной площадкой для проведения встреч в рамках урегулирования конфликта, добавил Эрдоган.