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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский улетел из Анкары после переговоров с Эрдоганом

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Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский покинул столицу Турции Анкару после переговоров с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает телеканал СNN Türk.

Зеленского и его делегацию провожал министр торговли Омер Болат. Переговоры украинского президента с Эрдоганом продлились около трех часов, отмечает СNN Türk.

В Анкару президент Украины прилетел 18 февраля. День встречи Зеленского и Эрдогана совпал с днем переговоров представителей России и США в Эр-Рияде. Украинский лидер заявил, что его визит в Саудовскую Аравию, планировавшийся на 19 февраля, не состоится и будет перенесен на март.

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Владимир Зеленский

Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой отметил, что выражает «решительную поддержку» Украине. По словам турецкого президента, Анкара будет оказывать переговорному процессу Киева и Москвы «всяческую поддержку». Турция является идеальной площадкой для проведения встреч в рамках урегулирования конфликта, добавил Эрдоган.

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Военная операция на Украине Владимир Зеленский Турция Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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