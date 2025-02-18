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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган принял Зеленского в день переговоров США и России в Эр-Рияде

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Murat Kula / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба президента Турции.

Перед встречей тет-а-тет лидеры двух стран представили свои делегации, позировали для прессы на фоне флагов Турции и Украины, а затем отправились в президентский дворец.

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День переговоров президентов Турции и Украины совпал с днем переговоров представителей России и США в Эр-Рияде.

Директор по коммуникациям главы турецкого государства накануне заявил, что переговоры Эрдогана и Зеленского пройдут в президентском дворце и будут посвящены вопросам стратегического партнерства, укрепления двустороннего сотрудничества, а также ситуации на Украине и другим международным вызовам.

В этот же день в Саудовской Аравии состоялась встреча российских и американских делегаций. Россия была представлена помощником президента Юрием Ушаковым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а американская сторона — госсекретарем Марко Рубио, советником президента по нацбезопасности Майком Уолтцем и спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

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Анкара переговоры Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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