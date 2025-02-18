Эрдоган принял Зеленского в день переговоров США и России в Эр-Рияде

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Murat Kula / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба президента Турции.

Перед встречей тет-а-тет лидеры двух стран представили свои делегации, позировали для прессы на фоне флагов Турции и Украины, а затем отправились в президентский дворец.

День переговоров президентов Турции и Украины совпал с днем переговоров представителей России и США в Эр-Рияде.

Директор по коммуникациям главы турецкого государства накануне заявил, что переговоры Эрдогана и Зеленского пройдут в президентском дворце и будут посвящены вопросам стратегического партнерства, укрепления двустороннего сотрудничества, а также ситуации на Украине и другим международным вызовам.

В этот же день в Саудовской Аравии состоялась встреча российских и американских делегаций. Россия была представлена помощником президента Юрием Ушаковым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а американская сторона — госсекретарем Марко Рубио, советником президента по нацбезопасности Майком Уолтцем и спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.