Электроснабжение украинских предприятий ограничат на десять часов
На Украине 19 февраля введут временные ограничения электроснабжения для промышленных предприятий и бизнеса, сообщила пресс-служба «Укрэнерго».
Свет отключат на три часа утром и на семь часов днем и вечером — с 15:00 мск до 22:00 мск.
«Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов», — говорится в сообщении.
11 февраля Минобороны сообщило, что Россия нанесла удар по объектам газоэнергетического комплекса, военным аэродромам и местам хранения дронов на Украине. Позднее «Нафтогаз» заявил о повреждении газовой инфраструктуры в Полтавской области.
С 17 февраля «Укрэнерго» проводит аварийные отключения электроэнергии на предприятиях из-за атак на энергетические объекты.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона
Назван список договоренностей после переговоров между Россией и США
Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа
Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Лавров прокомментировал переговоры с американской делегацией. Видео
Рособрнадзор изменил правила для детей мигрантов после обвинений Володина
Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси
Россия и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской