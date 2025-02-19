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Военная операция на Украине ,  
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Электроснабжение украинских предприятий ограничат на десять часов

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Военная операция на Украине

На Украине 19 февраля введут временные ограничения электроснабжения для промышленных предприятий и бизнеса, сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

Свет отключат на три часа утром и на семь часов днем и вечером — с 15:00 мск до 22:00 мск.

«Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов», — говорится в сообщении.

На Украине ввели аварийные отключения энергии
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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

11 февраля Минобороны сообщило, что Россия нанесла удар по объектам газоэнергетического комплекса, военным аэродромам и местам хранения дронов на Украине. Позднее «Нафтогаз» заявил о повреждении газовой инфраструктуры в Полтавской области.

С 17 февраля «Укрэнерго» проводит аварийные отключения электроэнергии на предприятиях из-за атак на энергетические объекты.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
электроснабжение Украина Военная операция на Украине
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