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Военная операция на Украине ,  
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На Украине ввели аварийные отключения энергии

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Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

На Украине власти ввели аварийные отключения электроэнергии, об этом сообщило Укрэнерго.

Причиной они указали атаки на энергетические объекты. «В первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес», — указали в ведомстве.

Там добавили, что для обычных жителей отключения будут вводить «лишь в отдельных случаях».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Киеве ночью были слышны взрывы, сообщала «Страна.ua». Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе ПВО.

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