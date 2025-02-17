На Украине ввели аварийные отключения энергии
На Украине власти ввели аварийные отключения электроэнергии, об этом сообщило Укрэнерго.
Причиной они указали атаки на энергетические объекты. «В первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес», — указали в ведомстве.
Там добавили, что для обычных жителей отключения будут вводить «лишь в отдельных случаях».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В Киеве ночью были слышны взрывы, сообщала «Страна.ua». Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе ПВО.
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