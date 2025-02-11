 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

По газоэнергетическому комплексу Украины нанесли групповой удар

Минобороны сообщило о групповом ударе по газоэнергетическому комплексу Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия нанесла удар по объектам газоэнергетического комплекса, военным аэродромам и местам хранения дронов на Украине, сообщило Минобороны. «Нафтогаз» заявил о повреждении газовой инфраструктуры в Полтавской области
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь на 11 февраля российские военнослужащие нанесли групповой удар по целям на Украине, в результате которого поражены объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК, инфраструктура военных аэродромов и места хранения дронов, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, удар осуществлялся «высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования» и беспилотниками. «Цели удара достигнуты», — добавили в Минобороны.

Утром почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, после были введены экстренные отключения электричества. На этом фоне Польша поднимала в воздух свои истребители.

Как уточнял министр энергетики Герман Галущенко, решение об отключениях связано с «атаками на энергетическую систему» и «газовую инфраструктуру». В национальной энергетической компании «Укрэнерго» пообещали отменить ограничения после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.

На Украине сообщили о повреждении газовой инфраструктуры
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images
Позднее «Нафтогаз Украины» сообщил о повреждении газовой инфраструктуры в Полтавской области. Местные власти сообщили об отключении от газоснабжения девяти населенных пунктов Миргородского района.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 8 февраля в ведомстве отчитывались об ударе по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивающему работу украинского ВПК.

Читайте РБК в Telegram.

Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан фразой «Восток — дело тонкое»

«Ростех» показал полет Су-57 на авиасалоне в Индии. Видео

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ

«Дети остаются с мамой, алименты — с папой». Бакальчук объявил, что развелся с Ким

РБК запускает винный салон. Расписание

Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

ЕС собрался захватывать российские танкеры

По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Военная операция на Украине Полтавская область атака
Материалы по теме
Минобороны сообщило о 15 сбитых дронах ВСУ за ночь
Политика
Минобороны сообщило об отражении трех контратак ВСУ в Курской области
Политика
Минобороны сообщило об ударе по объекту газонефтяной отрасли Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73) Инвестиции, 10 фев, 18:04 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49) Инвестиции, 10 фев, 18:04
Песков оценил слова Трампа о вхождении Украины в состав РоссииПолитика, 13:27
В Подмосковье впервые за 4 года подешевели дома из «золотой сотни»Недвижимость, 13:25
В Кремле сочли важным цитирование слов Путина в соцсети ТрампаПолитика, 13:23
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:22
За десятилетие АЦБК сократил захоронение отходов на 61%Пресс-релиз, 13:20
Сменивший гражданство россиянин сломал ракетку напополам в матче в СШАСпорт, 13:14
Захарова назвала цель приезда посла США в здание МИД РоссииПолитика, 13:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:08
Сихарулидзе выбрали президентом Федерации фигурного катания РоссииСпорт, 13:04
В Северной Осетии ввели план «Перехват» после убийства мужчины на трассеОбщество, 12:53
Как заработали первые деньги Маск, Трамп и другие миллиардерыPro, 12:52
Виноделы Испании ускорили отправку вина в США из-за риска пошлин ТрампаВино, 12:49
Драматурга Светлану Петрийчук этапировали из СИЗО «Печатники»Политика, 12:48
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на вторичное жилье за месяцНедвижимость, 12:48