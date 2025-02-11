По газоэнергетическому комплексу Украины нанесли групповой удар

Россия нанесла удар по объектам газоэнергетического комплекса, военным аэродромам и местам хранения дронов на Украине, сообщило Минобороны. «Нафтогаз» заявил о повреждении газовой инфраструктуры в Полтавской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь на 11 февраля российские военнослужащие нанесли групповой удар по целям на Украине, в результате которого поражены объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК, инфраструктура военных аэродромов и места хранения дронов, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, удар осуществлялся «высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования» и беспилотниками. «Цели удара достигнуты», — добавили в Минобороны.

Утром почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, после были введены экстренные отключения электричества. На этом фоне Польша поднимала в воздух свои истребители.

Как уточнял министр энергетики Герман Галущенко, решение об отключениях связано с «атаками на энергетическую систему» и «газовую инфраструктуру». В национальной энергетической компании «Укрэнерго» пообещали отменить ограничения после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.

Позднее «Нафтогаз Украины» сообщил о повреждении газовой инфраструктуры в Полтавской области. Местные власти сообщили об отключении от газоснабжения девяти населенных пунктов Миргородского района.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 8 февраля в ведомстве отчитывались об ударе по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивающему работу украинского ВПК.