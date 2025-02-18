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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил, что США предложили мораторий на атаки на энергообъекты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Американская делегация во время переговоров в Эр-Рияде выступила с инициативой ввести мораторий на атаки на энергетические объекты в ходе украинского конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Сегодня наши американские коллеги говорили: может быть, как-то ввести какой-то мораторий на нападения на энергетические объекты», — сказал он журналистам по итогам переговоров.

Российская делегация, по словам Лаврова, в ответ заявила, что целями российской армии на Украине являются только украинские военные объекты и связанная с ними инфраструктура.

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Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская&nbsp;Аравия. 18 февраля 2025 года

Во время своего выступления Лавров также заявил о необходимости «урезонить» президента Украины Владимира Зеленского и его команду после атаки украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае накануне.

В сентябре 2024 года секретарь Совбеза Сергей Шойгу сказал, что президент России Владимир Путин поддержал идею Турции прекратить удары по объектам энергетики, торговому и гражданскому флоту, но от таких договоренностей отказалась сама Украина. Однако украинские власти тогда эту информацию не комментировали.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия и Украина не достигали четких договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики.

Переговоры между делегациями России и США прошли в Эр-Рияде в Саудовской Аравии 18 февраля. Российскую сторону представляли Лавров и Юрий Ушаков. В составе американской делегации были госсекретарь Марко Рубио, советник президента страны по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.

В частности, стороны обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта и двусторонних отношений между Россией и США.

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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