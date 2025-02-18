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Военная операция на Украине ,  
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Швеция созвала срочное заседание парламента по Украине

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Военная операция на Украине
Мария Мальмер
Мария Мальмер (Фото: Ninni Andersson / XinHua / Global Look Press)

Власти Швеции инициировали срочное заседание парламента для обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщает Aftonbladet.

Как заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, на встрече будут затронуты вопросы переговоров с представителями Украины и США, а также приоритеты шведского правительства в оказании поддержки Киеву.

«Поддержка Украины остается главной внешнеполитической задачей правительства Швеции. Укрепляя Украину, мы также укрепляем безопасность Европы», — подчеркнула Стенергард.

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Фото:dpa / Global Look Press

В конце января 2025 года Швеция одобрила пакет военной помощи Украине на сумму 13,5 млрд шведских крон (около $1,23 млрд). По словам министра обороны Пола Йонсона, это крупнейший пакет помощи, предоставленный Швецией с февраля 2022 года.

В июле 2024 года Швеция назвала Россию главной угрозой для страны в своей новой стратегии национальной безопасности. В документе также упоминается Китай, в частности его технологическое развитие и кибервозможности, которые могут повлиять на безопасность Швеции.

Министр обороны Швеции выразил обеспокоенность сотрудничеством России и Китая в военной сфере. В стратегии выделены три ключевых направления: обеспечение внутренней и внешней безопасности, а также укрепление устойчивости и конкурентоспособности государства.

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