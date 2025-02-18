 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Депутаты Госдумы поддержали ратификацию договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы.

Договор предполагает взаимные обязательства сторон по обеспечению безопасности в случае угроз суверенитету или территориальной целостности. В соответствии с соглашением, Россия и Белоруссия обязуются поддерживать друг друга политическими, военными и другими средствами в случае угрозы со стороны третьих стран, международных организаций, террористов или экстремистов.

Лукашенко рассказал о сложной ситуации на белорусской границе
Политика
Фото:Александр Ратушняк / AP / ТАСС

Вячеслав Володин заявил 17 февраля, что основная цель ратификации договора о безопасности между Россией и Белоруссией — это защита граждан и территорий двух стран от угроз и провокаций, прежде всего со стороны приграничных стран Евросоюза.

Одним из ключевых аспектов соглашения является вопрос размещения российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Российский посол Борис Грызлов отметил, что договор подтверждает создание единого оборонного пространства на внешних границах Союзного государства.

Договор был подписан президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в декабре 2024 года в Минске. В феврале 2025 года Путин передал документ на ратификацию в парламент, назначив замминистра иностранных дел Александра Грушко официальным представителем при рассмотрении вопроса.

Читайте РБК в Telegram.

Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа

В Кремле раскрыли детали переговоров между Россией и США

Кадры с переговоров России и США в Эр-Рияде

Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео

Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Белоруссия ратификация Россия гарантии безопасности
Материалы по теме
В Белоруссии пограничники задержали четырех человек с дронами за сутки
Политика
В Белоруссии заявили о просьбах от США об освобождении американцев
Политика
Балтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17 фев, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17 фев, 17:51
Индекс Мосбиржи упал после переговоров представителей России и СШАИнвестиции, 15:34
Лукашенко подарил Ливии сертификаты на трактора и автобусыПолитика, 15:33
Госдума приняла закон о выплатах на жилье сотрудникам ФСИН и таможниНедвижимость, 15:30
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 15:30
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часаПолитика, 15:28
Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасностиПолитика, 15:25
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 15:15
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Ушаков ответил на данные о встрече Путина и Трампа на следующей неделеПолитика, 15:14
Ушаков раскрыл итоги «серьезного разговора» России и США⁠Политика, 15:13
Россия и США завершили переговоры в Саудовской АравииПолитика, 15:09
Эксперты дали прогноз по спросу на новостройки в 2025 годуНедвижимость, 15:06
Bloomberg сообщил о возможной встрече Путина и Трампа на следующей неделеПолитика, 15:00
Россия и Индия договорились упростить взаимодействие военных ведомствПолитика, 15:00
Из фондов денежного рынка за день вывели ₽10 млрд — максимум 2025 годаИнвестиции, 14:57