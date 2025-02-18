Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

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Депутаты Госдумы поддержали ратификацию договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы.

Договор предполагает взаимные обязательства сторон по обеспечению безопасности в случае угроз суверенитету или территориальной целостности. В соответствии с соглашением, Россия и Белоруссия обязуются поддерживать друг друга политическими, военными и другими средствами в случае угрозы со стороны третьих стран, международных организаций, террористов или экстремистов.

Вячеслав Володин заявил 17 февраля, что основная цель ратификации договора о безопасности между Россией и Белоруссией — это защита граждан и территорий двух стран от угроз и провокаций, прежде всего со стороны приграничных стран Евросоюза.

Одним из ключевых аспектов соглашения является вопрос размещения российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Российский посол Борис Грызлов отметил, что договор подтверждает создание единого оборонного пространства на внешних границах Союзного государства.

Договор был подписан президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в декабре 2024 года в Минске. В феврале 2025 года Путин передал документ на ратификацию в парламент, назначив замминистра иностранных дел Александра Грушко официальным представителем при рассмотрении вопроса.