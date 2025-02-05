Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в парламент договор с Белоруссией, касающийся гарантий безопасности. Документ будет представлен заместителем министра иностранных дел Александром Грушко. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александра Викторовича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного в Минске 6 декабря 2024 года», — говорится в документе.

Договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Белоруссией был подписан лидерами двух стран в декабре 2024 года в Минске в рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Документ, который был одобрен президентом России накануне, предусматривает меры, которые будут приниматься в случае угрозы суверенитету одной или обеих стран. Среди ключевых положений — вопрос размещения российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Как отметил российский посол Борис Грызлов, соглашение подтверждает, что внешние границы Союзного государства образуют единое оборонное пространство.