Госдума рассмотрит 18 февраля гарантии безопасности для Белоруссии

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Госдума рассмотрит 18 февраля ратификацию договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Наша цель — защитить граждан России и Беларуси, наши территории от угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза», — сказал Володин.

По договору стороны должны поддерживать друг друга в рамках международного права в защите от угроз суверенитету и (или) конституционному строю этих государств, а также «целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства», отметили в Госдуме.

Среди ключевых положений — вопрос размещения российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Как отметил российский посол Борис Грызлов, соглашение подтверждает, что внешние границы Союзного государства образуют единое оборонное пространство.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали этот договор в декабре 2024 года в Минске.

Позже, 5 февраля, Путин внес документ на ратификацию в парламент, а своим официальным представителем при рассмотрении вопроса назначил замминистра иностранных дел Александра Грушко.