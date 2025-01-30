Лукашенко рассказал о сложной ситуации на белорусской границе

Фото: Александр Ратушняк / AP / ТАСС

Очереди на белорусской границе «огромные», что создает дополнительную нагрузку на пограничников. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах», — передает его слова БелТА.

Лукашенко также отметил, что важно не просто защищать границу, но и вовремя видеть возможные угрозы.

Белоруссия ежегодно в начале года заново утверждает решение по охране государственной границы.

Ранее Лукашенко заявил, что не возражает против закрытия Польшей всех пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией. «Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», — сказал он.

Во вторник, 28 января, Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Украина стянула к границам республики группировку из 15 тыс. военнослужащих.