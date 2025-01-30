Лукашенко рассказал о сложной ситуации на белорусской границе
Очереди на белорусской границе «огромные», что создает дополнительную нагрузку на пограничников. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах», — передает его слова БелТА.
Лукашенко также отметил, что важно не просто защищать границу, но и вовремя видеть возможные угрозы.
Белоруссия ежегодно в начале года заново утверждает решение по охране государственной границы.
Ранее Лукашенко заявил, что не возражает против закрытия Польшей всех пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией. «Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», — сказал он.
Во вторник, 28 января, Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Украина стянула к границам республики группировку из 15 тыс. военнослужащих.
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