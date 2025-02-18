Axios узнал об отсутствии у Маска формальных полномочий главы DOGE
Американский бизнесмен Илон Маск не возглавляет ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), он занимает должности «специального госслужащего» и старшего советника президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил директор Административного управления Белого дома Джошуа Фишер, его слова передает Axios со ссылкой на судебные документы.
«Как и другие старшие советники Белого дома, Маск не имеет фактических или формальных полномочий самостоятельно принимать государственные решения», — сказал Фишер. Имя действующего главы DOGE он не назвал.
Слова Фишера о том, что DOGE возглавляет не Маск, противоречат заявлениям Трампа, отмечает издание.
О создании нового департамента Трамп объявил в ноябре 2024 года. Задачи ведомства — это «ликвидация правительственной бюрократии, отмена избыточных нормативных актов, сокращение расточительных расходов и реструктуризация федеральных агентств».
Тогда на должность главы DOGE был заявлен Маск, который еще до инаугурации президента США Дональда Трампа заявил о желании сократить федеральные расходы на $2 трлн.
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