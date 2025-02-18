Мошенники приспособили для воздействия на детей схему обмана «фейк босс»

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Мошенники стали активно использовать против детей и подростков схему «фейк босс», предназначенную для кражи средств и имущества у них и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Ранее подобный случай был зафиксирован в одной из российских школ. Под видом завуча школы, где учится подросток, позвонили мошенники и убедили сообщить код для восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах», после чего создали видимость взлома аккаунта.

«Находясь в стрессовой ситуации, школьник согласился пообщаться со «следователем», который убедил его в необходимости проведения «видеообыска» и «декларации» имеющихся дома ценностей», — рассказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что в итоге ребенок передал курьеру все хранившиеся в доме ценности, которые были упакованы в коробку и замаскированы книгами из домашней библиотеки.

«Учитывая, что атаки мошенников, направленные на детей и подростков, фиксируются регулярно, еще раз призываем поговорить с детьми о киберугрозах», — отметили в управлении.

В январе МВД предупредило о новой мошеннической схеме, разработанной против детей с целью доступа к их аккаунтам на «Госуслугах». Для этого мошенники под видом руководителей школ или учителей звонили родителям и сообщали, что необходимо обновить электронный журнал, список учащихся или профиль ученика в «Сферуме». Злоумышленники использовали данные работников школы, а также применяли дипфейк технологии и подменные номера.