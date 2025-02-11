Жительница Самары отдала телефонным мошенникам более 421 млн руб.

Мошенники обвинили жительницу Самары в попытках финансирования ВСУ и убедили внести более 421 млн руб. на «безопасный счет». Трех злоумышленников задержали, четвертый в розыске. Предварительно, один успел погасить свою ипотеку

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Силовики задержали трех подозреваемых в хищении более 421 млн руб. у жительницы Самары, еще один фигурант находится в розыске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мошенники позвонили жертве, представились сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов и сообщили о попытках несанкционированных переводов с банковского счета для финансирования украинской армии. Женщину попросили обналичить и передать курьерам сбережения для внесения на «безопасный счет».

Жительница Самары в течение нескольких дней снимала деньги в одном из банков и передавала их незнакомцам. «Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию», — рассказала Волк.

Сотрудники МВД опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения, проанализировали телефонные разговоры потерпевшей и составили ориентировки на подозреваемых. В результате были задержаны трое из четырех фигурантов дела.

Один из них — ранее судимый за вымогательство 22-летний житель Саратова, который арендовал дом в Самаре для своих сообщников. В ходе обысков по его месту жительства силовики обнаружили телефон, с которого звонили потерпевшей, и денежные средства в размере 600 тыс. руб. и $300.

Вторым подозреваемым оказался 40-летний житель подмосковского Солнечногорска. У него изъяли 1,8 млн руб., а также телефон и автомобиль, которые, предположительно, были приобретены за счет похищенных средств. Третьим фигурантом стал ранее судимый за кражу житель Саратова, у него нашли 255 тыс. руб.

Четвертого подозреваемого, также из Саратова, объявили в розыск. У него в квартире нашли 860 тыс. руб. По версии следствия, еще 600 тыс. руб. из похищенных средств мужчина потратил на погашение ипотеки.

Задержанные в ходе допроса рассказали, что нашли «подработку» через мессенджер, похищенные средства переводили анонимному работодателю, а себе оставляли процент. СК возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), которая предусматривает максимальное наказание десять лет лишения свободы.

«В настоящее время задержанные фигуранты заключены под стражу. Проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов, соучастников и организаторов противоправной деятельности», — уточнила официальный представитель МВД.

Ранее Центробанк сообщал о 28,3 тыс. поступивших жалоб на действия мошенников в 2024 году, что в 1,9 раза превысило показатели 2023-го.