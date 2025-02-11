Жительница Самары отдала телефонным мошенникам более 421 млн руб.
Силовики задержали трех подозреваемых в хищении более 421 млн руб. у жительницы Самары, еще один фигурант находится в розыске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, мошенники позвонили жертве, представились сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов и сообщили о попытках несанкционированных переводов с банковского счета для финансирования украинской армии. Женщину попросили обналичить и передать курьерам сбережения для внесения на «безопасный счет».
Жительница Самары в течение нескольких дней снимала деньги в одном из банков и передавала их незнакомцам. «Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию», — рассказала Волк.
Сотрудники МВД опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения, проанализировали телефонные разговоры потерпевшей и составили ориентировки на подозреваемых. В результате были задержаны трое из четырех фигурантов дела.
Один из них — ранее судимый за вымогательство 22-летний житель Саратова, который арендовал дом в Самаре для своих сообщников. В ходе обысков по его месту жительства силовики обнаружили телефон, с которого звонили потерпевшей, и денежные средства в размере 600 тыс. руб. и $300.
Вторым подозреваемым оказался 40-летний житель подмосковского Солнечногорска. У него изъяли 1,8 млн руб., а также телефон и автомобиль, которые, предположительно, были приобретены за счет похищенных средств. Третьим фигурантом стал ранее судимый за кражу житель Саратова, у него нашли 255 тыс. руб.
Четвертого подозреваемого, также из Саратова, объявили в розыск. У него в квартире нашли 860 тыс. руб. По версии следствия, еще 600 тыс. руб. из похищенных средств мужчина потратил на погашение ипотеки.
«В настоящее время задержанные фигуранты заключены под стражу. Проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов, соучастников и организаторов противоправной деятельности», — уточнила официальный представитель МВД.
Ранее Центробанк сообщал о 28,3 тыс. поступивших жалоб на действия мошенников в 2024 году, что в 1,9 раза превысило показатели 2023-го.
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