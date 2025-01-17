МВД предупредило о новой схеме обмана мошенниками детей

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Мошенники разработали новую схему обмана, чтобы получить доступ к аккаунту на «Госуслугах». Об этом сообщило МВД.

Для этого мошенники под видом руководителей школ или учителей звонят родителям и говорят, что нужно обновить электронный журнал, список учащихся или профиль ученика в «Сферуме». Для этого злоумышленники используют данные работников школы, дипфейк технологии и подменные номера, сообщили в ведомстве.

Они звонят ребенку и предупреждают, что ему будут звонить со школы. Потом, общаясь со школьником, его убеждают назвать номер из СМС-сообщения. «Код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале «Госуслуги» и дальнейшей противоправной деятельности», — рассказали полицейские.

Мошенники используют и другие схемы для получения доступа к «Госуслугам», сообшало в январе МВД. Первая схема заключалась в том, что они звонили от имени оператора связи и предлагали продлить договор на обслуживание номера. Для этого они также просили назвать код из СМС, заходят в кабинет на «Госуслугах», меняют пароль и пишут в поле подсказки к контрольному слову фразу «Ваш аккаунт заблокирован, позвоните по указанному номеру», и оставляют свой телефон. После звонков мошенники убеждают людей, что у них пытаются взять кредиты и предлагают перевести деньги на безопасный счет.