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Политика ,  
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Глава РФПИ назвал провальной политику США по сдерживанию России

Глава РФПИ Дмитриев назвал провальной политику США по сдерживанию России
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Диалог с новой администрацией США позволяет признать тот факт, что политика предыдущей администрации по сдерживанию России провалилась. Об этом заявил глава Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев перед переговорами России и США в Саудовской Аравии. РБК ведет онлайн-трансляцию с переговоров.

«Администрация Байдена не пыталась понять озабоченности России. Она занимала свои идеологические догмы, позиции. И то, что мы видим пока, еще очень рано, что американская сторона готова выслушать позицию России, готова понять позицию России. А именно с этого начинается диалог», — сказал Дмитриев. 

Он констатировал, что трек по экономике в российско-американских контактах ведется отдельно от политического. Дмитриев также отметил, что России и США следует реализовывать совместные проекты, в том числе в Арктике и других областях. 

Переговоры в Эр-Рияде

Сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде начались российско-американские переговоры. Российскую делегацию возглавляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента страны Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект переговоров. Американскую делегацию возглавил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. 

Встреча делегаций проходит спустя несколько дней после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам переговоров с российским лидером 12 февраля Трамп заявил, что рассчитывает на первую совместную встречу с президентом России в Саудовской Аравии. Накануне американский президент подтвердил, что его встреча с Владимиром Путиным может состояться «очень скоро».

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