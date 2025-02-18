Переговоры России и США начались в Саудовской Аравии
Делегации России и США начали переговоры в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Российскую сторону представляют помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в переговорах участвует глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РБК ведет онлайн-трансляцию.
Американскую сторону представляют госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
В переговорах также участвует Саудовская Аравия — глава МИД Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. Встреча проходит во дворце Дирия — одной из резиденций королевской семьи Саудовской Аравии.
На встрече будут обсуждаться урегулирование украинского кризиса и вопросы двусторонних отношений России и США. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции на Украине. Киев заранее отказался признавать их итоги.
Дмитриев рассказал, что российские представители передали американцам несколько предложений по развитию отношений в торгово-экономической сфере. Он не уточнил, о чем конкретно идет речь, но заявил, что Россия и США могли бы заниматься совместными проектами в Арктике.
Читайте РБК в Telegram.
Следите за переговорами России и США в Telegram
Расчеты в долларах и евро за экспорт из России сократились до антирекорда
Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео
Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио
Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской