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Военная операция на Украине ,  
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Переговоры России и США начались в Саудовской Аравии

Сюжет
Военная операция на Украине
Переговоры проходят в резиденции королевской семьи с участием саудовской делегации. Россию представляют Лавров, помощник президента Ушаков и глава РФПИ Дмитриев, а США — госсекретарь Рубио, советник Уолтц и посланник Уиткофф

Переговоры России и США начались в Саудовской Аравии
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Делегации России и США начали переговоры в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Российскую сторону представляют помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в переговорах участвует глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РБК ведет онлайн-трансляцию.

Переговоры России и США в Саудовской Аравии. Онлайн
Политика

Американскую сторону представляют госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

В переговорах также участвует Саудовская Аравия — глава МИД Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. Встреча проходит во дворце Дирия — одной из резиденций королевской семьи Саудовской Аравии.

На встрече будут обсуждаться урегулирование украинского кризиса и вопросы двусторонних отношений России и США. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции на Украине. Киев заранее отказался признавать их итоги.

С чем Россия и США подошли к переговорам в Саудовской Аравии
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Марко Рубио&nbsp;во время визита в Эр-Рияд, Саудовская Аравия, 17 февраля 2025 года

Дмитриев рассказал, что российские представители передали американцам несколько предложений по развитию отношений в торгово-экономической сфере. Он не уточнил, о чем конкретно идет речь, но заявил, что Россия и США могли бы заниматься совместными проектами в Арктике.

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Украина переговоры США Саудовская Аравия Военная операция на Украине Эр-Рияд
Юрий Ушаков фото

Юрий Ушаков

помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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