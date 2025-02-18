Переговоры России и США начались в Саудовской Аравии

Переговоры проходят в резиденции королевской семьи с участием саудовской делегации. Россию представляют Лавров, помощник президента Ушаков и глава РФПИ Дмитриев, а США — госсекретарь Рубио, советник Уолтц и посланник Уиткофф

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Делегации России и США начали переговоры в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Российскую сторону представляют помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в переговорах участвует глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РБК ведет онлайн-трансляцию.

Американскую сторону представляют госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

В переговорах также участвует Саудовская Аравия — глава МИД Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. Встреча проходит во дворце Дирия — одной из резиденций королевской семьи Саудовской Аравии.

На встрече будут обсуждаться урегулирование украинского кризиса и вопросы двусторонних отношений России и США. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции на Украине. Киев заранее отказался признавать их итоги.

Дмитриев рассказал, что российские представители передали американцам несколько предложений по развитию отношений в торгово-экономической сфере. Он не уточнил, о чем конкретно идет речь, но заявил, что Россия и США могли бы заниматься совместными проектами в Арктике.