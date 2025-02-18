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Политика ,  
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Песков не увидел влияния переговоров с США на отношения России и Ирана

Владимир Путин и Масуд Пезешкиан
Владимир Путин и Масуд Пезешкиан (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Запуск российско-американских переговоров по Украине не повлияет на сотрудничество России и Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает IRNA.

«Взаимодействие Москвы и Тегерана не связано с российско-американскими отношениями», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия придает большое значение хорошим отношениям с Ираном и намерена всесторонне развивать это сотрудничество, в том числе помогая решать вопросы, связанные с ядерной программой.

17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали двусторонний Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Треть его посвящена вопросам двустороннего военно-технического сотрудничества, в договоре также есть статьи о сотрудничестве в сферах торговли и экономики, транспорта, здравоохранения, образования, освоения космоса, культуры и других.

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Кит Келлог

16 февраля спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты намерены «разорвать союз» России с Ираном, Китаем и КНДР. Таким образом они надеются заставить Путина предпринять действия, которые тому «неудобны».

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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