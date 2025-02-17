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Военная операция на Украине ,  
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Россия расторгла соглашение с Украиной о безопасности в Азовском море

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Россия расторгла соглашение с кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кабмин также поручил российскому МИДу уведомить о принятом решении украинскую сторону.

Соглашение было подписано в 2012 году. По нему, стороны, в частности, обеспечивали обмен данными автоматических идентификационных систем с целью контроля за судоходством в регионе.

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В феврале 2023 года Украина денонсировала договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, документ действовал почти 20 лет. В июне того же года закон о денонсации этого соглашения приняла Госдума. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что «в результате принятия ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат теперь только РФ».

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Киев назвал присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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