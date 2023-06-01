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Госдума поддержала денонсацию договора с Киевом об Азовском море

Госдума одобрила закон о денонсации договора с Украиной об использовании Азовского моря
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Депутаты Госдумы приняли закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, внесенный 24 мая президентом Владимиром Путиным, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

«В результате принятия ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат теперь только РФ. Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Россия и Украина подписали это соглашение в 2003 году в Керчи. В нем прописывались вопросы судоходства торговых и военных кораблей и судов других стран в Азовском море и Керченском проливе.

Украина денонсировала это соглашение в феврале 2023 года, тогда же Киев расторг договор о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, которое было подписано в апреле 2001 года в Стамбуле. В обязанности этой группы входили обеспечение безопасности в Черном море, проведение совместных учений и операций по защите окружающей среды.

Теги
Азовское море Керченский пролив соглашение денонсация Госдума Украина
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