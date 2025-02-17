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Палестино-израильский конфликт ,  
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AFP узнало о переносе саммита в Саудовской Аравии по «переселению» Газы

AFP: саммит в Саудовской Аравии по плану Трампа насчет Газы перенесли
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Переговоры арабских лидеров в Саудовской Аравии, посвященные плану президента США Дональда Трампа по контролю над сектором Газа, которые были запланированы на 20 февраля, были отложены на день, а состав их участников расширен. Новая дата саммита — 21 февраля. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источник агентства AFP в дипломатических кругах.

Первоначально ожидалось участие трех стран, однако расширенная встреча будет включать лидеров всех шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт), а также Египта и Иордании. На саммите планируется обсудить предложения Трампа по Газе.

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Политика
Фото:Dawoud Abu Alkas / Reuters

Президент США в январе 2025 года предложил взять под контроль сектор Газа и переселить более 2 млн его жителей в Иорданию или Египет. Арабские страны отвергли этот план, считая его нарушением международного права.

В МИД Египта заявили, что подобные действия угрожают стабильности и создают риск дальнейшего распространения конфликта, а министр иностранных дел Иордании Айман Сафади подчеркнул, что решение проблемы Палестины должно быть найдено на палестинской земле.

Идея Трампа о переселении палестинцев была решительно отвергнута руководством палестинской группировки ХАМАС.

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Дональд Трамп сектор Газа саммит Саудовская Аравия
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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