Ушаков допустил участие Дмитриева в переговорах с США в Эр-Рияде
К делегации России на переговоры с США в Эр-Рияде может присоединиться глава отечественного фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, заявил помощник президента страны Юрий Ушаков.
«По экономическим вопросам может присоединиться еще Кирилл Дмитриев», — сказал он в эфире Первого канала.
Днем 17 февраля «Интерфакс» и Reuters со ссылкой на источники в Эр-Рияде сообщили, что в Саудовской Аравии 18 февраля состоится встреча Дмитриева и американской делегации, на которой стороны обсудят укрепление двустороннего экономического сотрудничества.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения об участии Дмитриева в переговорах в Саудовской Аравии.
На переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде 18 февраля Россию представят Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам Пескова, встреча будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».
Reuters сообщил, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио отправился в Саудовскую Аравию для переговоров с российской стороной. Кроме Рубио, американскую делегацию представят советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
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