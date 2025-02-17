Госсекретарь США отправился на переговоры в Саудовскую Аравию

Марко Рубио (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио отправился в Саудовскую Аравию для переговоров с российской стороной, сообщает Reuters.

Кроме Рубио, американскую делегацию представят советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Кто будет представлять российскую сторону, агентство не назвало. Ранее Рубио заявил, что на первом этапе нужно провести переговоры делегаций России и США, а уже позже подключить к процессу представителей Украины и Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский также прибыл на Ближний Восток. 16 февраля он с официальным визитом прилетел в Объединенные Арабские Эмираты. К качестве целей визита Зеленский назвал переговоры об обмене пленными, в которых ОАЭ выступает посредником.

В субботу, 15 февраля, Рубио поговорил по телефону с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, а в воскресенье заявил, что ближайшие недели и дни определят, насколько Москва настроена на заключение мира.

Трамп 14 февраля анонсировал американо-российскую встречу в Саудовской Аравии и допустил, что в ней будут участвовать и представители Украины. Позднее украинский президент Владимир Зеленский уточнил, что Киев на этой встрече представлен не будет.

По информации Bloomberg, в переговорах с США с российской стороны будут участвовать помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Трамп и президент Владимир Путин провели 12 февраля первые официальные переговоры по телефону. По словам республиканца, стороны договорились «немедленно» начать переговорный процесс.