 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава РФПИ встретится с делегацией США перед переговорами об Украине

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретится с делегацией США в Саудовской Аравии
Сюжет
Военная операция на Украине
В Кремле сообщили, что по поручению президента в Саудовскую Аравию вылетают Сергей Лавров и Юрий Ушаков. По данным «Интерфакса» и Reuters, с американской делегацией переговорит и Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В Саудовской Аравии 18 февраля состоится встреча главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и американской делегации, на которой стороны обсудят укрепление двустороннего экономического сотрудничества, передают «Интерфакс» и Reuters со ссылкой на источники в Эр-Рияде.

Трамп 14 февраля анонсировал американо-российскую встречу в Саудовской Аравии и допускал участие в ней и Украины. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф уже отправился в Эр-Рияд.

Представитель президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать сообщения о визите в Саудовскую Аравию Кирилла Дмитриева. Он сообщил, что по поручению главы государства в Саудовскую Аравию вылетят помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. «Прежде всего контакты, которые будут во вторник, будут о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и о подготовке возможных переговоров по Украине», — добавил он.

В Эр-Рияде уже находится украинская делегация, которая провела переговоры с представителями бизнеса Саудовской Аравии и анонсировала подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского. Сам он подтверждал планы о поездке и называл ее целью обмен пленными.

Читайте РБК в Telegram.

Порошенко назвал возможную дату президентских выборов на Украине

Bloomberg узнал о плане ЕС нарастить военные расходы и помощь Украине

Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на Украине

Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Финский президент представил свою концепцию урегулирования на Украине

Песков пообещал, что Россия не угодит «в сети лживых обещаний» Запада

Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия США Саудовская Аравия РФПИ Кирилл Дмитриев встреча
Материалы по теме
Лавров и Ушаков посетят Эр-Рияд для переговоров с США
Политика
Госсекретарь США отправился на переговоры в Саудовскую Аравию
Политика
Украина начала подготовку визита Зеленского в Саудовскую Аравию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В Ростовской области задержали замминистра из-за госконтракта на ₽60 млнОбщество, 13:32
Economist узнал, что Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсамПолитика, 13:25
Вандалы вырубили лозы на винограднике главы виноделов БургундииВино, 13:25
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:22
Российские войска освободили Свердликово в Курской областиПолитика, 13:20
Песков не ответил на вопрос об участии Дмитриева в переговорах в Эр-РиядеПолитика, 13:13
Минэк выступил против «машинальной регистрации» и поддержки самозанятыхЭкономика, 13:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Администратора телеграм-канала задержали за вымогательство через фейкиОбщество, 13:10
Росреестр разъяснил изменения в регистрации недвижимости с 1 мартаНедвижимость, 13:09
Капитан «Авангарда» второй раз подряд стал лучшим игроком недели в КХЛСпорт, 13:02
Лечение без таблеток: что говорит наука о нетрадиционной медицинеPro, 13:01
Сийярто назвал саммит в Париже собранием противников мира на УкраинеПолитика, 12:56
Сотрудники морга в Таганроге стали фигурантами дела о вымогательствеОбщество, 12:55
Кремль объяснил выбор места для переговоров России и СШАПолитика, 12:47