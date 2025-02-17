Глава РФПИ встретится с делегацией США перед переговорами об Украине
В Саудовской Аравии 18 февраля состоится встреча главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и американской делегации, на которой стороны обсудят укрепление двустороннего экономического сотрудничества, передают «Интерфакс» и Reuters со ссылкой на источники в Эр-Рияде.
Трамп 14 февраля анонсировал американо-российскую встречу в Саудовской Аравии и допускал участие в ней и Украины. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф уже отправился в Эр-Рияд.
Представитель президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать сообщения о визите в Саудовскую Аравию Кирилла Дмитриева. Он сообщил, что по поручению главы государства в Саудовскую Аравию вылетят помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. «Прежде всего контакты, которые будут во вторник, будут о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и о подготовке возможных переговоров по Украине», — добавил он.
В Эр-Рияде уже находится украинская делегация, которая провела переговоры с представителями бизнеса Саудовской Аравии и анонсировала подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского. Сам он подтверждал планы о поездке и называл ее целью обмен пленными.
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