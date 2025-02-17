Росфинмониторинг внес 174 организации в список причастных к терроризму

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Росфинмониторинг внес 174 организации в перечень причастных к терроризму и экстремизму. Соответствующий список опубликован на сайте ведомства.

В перечень попали организации националистического толка. Так, в реестр внесли Лигу свободных наций, которую Генеральная прокуратура и Минюст в 2023 году признали нежелательной в России. В ноябре 2024 года Верховный суд признал организацию террористической.

По данным Генпрокуратуры, руководители организации, которые имеют гражданство других государств и постоянно живут в Литве, Великобритании и на Украине, призывали к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступали с сепаратистскими националистическими лозунгами.

В декабре 2024 года Росфинмониторинг внес российское подразделение религиозной секты «Аум Синрикё» (признана в России террористической и запрещена) в реестр террористических организаций.