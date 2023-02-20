Генпрокуратура признала нежелательной «Лигу свободных наций»

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Зарегистрированная в Литве «Лига свободных наций» (Free Nations League) признана нежелательной на территории России организацией, сообщила Генпрокуратура.

«Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Кроме того, по данным ведомства, руководители организации, которые имеют гражданство других государств и постоянно живут в Литве, Великобритании и Украине, «призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами».

В Генпрокуратуре пояснили, что решение объявить организацию нежелательной было принято после изучения «поступивших материалов». Кто и когда направил их в ведомство, не уточняется.

Участники «Лиги» обвиняют власти России в «колонизации» некоторых регионов и регулярно проводят акции в поддержку «национальных движений». В организацию входят представители башкир, бурятов, казаков, калмыков, татар и эрзян.