Росфинмониторинг внес математика Вербицкого в список террористов

Михаил Вербицкий (Фото: old.math.nsc.ru)

Росфинмониторинг внес математика Михаила Вербицкого (также известен как блогер Misha Verbitsky) в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

В ноябре 2024 года в отношении Вербицкого завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к терроризму). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

Математик выступал с критикой военной операции России на Украине и подписал открытое письмо ученых против военных действий. Он подписал его как сотрудник Национального института чистой и прикладной математики Бразилии (IMPA).

Вербицкий также усомнился в официальной версии теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. Обвиняемыми по делу проходят граждане Таджикистана, они находятся под стражей.

Блогер долгое время преподавал на математическом факультете Высшей школы экономики (ВШЭ). Сейчас он находится за границей.