Стармер заявил о новой мобильной системе ПВО для Украины

Кир Стармер и Владимир Зеленский после совместной пресс-конференции в Киеве, Украина, 16 января 2025 года (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Лондон передаст Киеву новые мобильные системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Киеве. Об этом сообщает The Guardian.

По словам британского премьера, страна в 2025 году окажет Украине «больше поддержки, чем когда-либо прежде». Разработка новой системы ПВО закреплена за Великобританией, а финансирование — за Данией, отметил Стармер. Точные сроки отправки систем он не уточнил.

ПВО будет соответствовать нуждам Украины в конфликте с Россией, добавил премьер. Кроме того, Великобритания продолжит обучать украинских солдат. Курсы военного дела, организованные Лондоном, с 2022 года прошли 50 тыс. военнослужащих из Украины.

16 января Стармер прибыл в Киев, где провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Стороны подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве.

Согласно документу, Киев и Лондон усилят безопасность Балтийского, Черного и Азовского морей. В британском правительстве отметили, что договор укрепит военное сотрудничество в области морской безопасности «посредством укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей» и сдерживания России, говорится в сообщении.