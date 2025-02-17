 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сийярто назвал саммит в Париже собранием противников мира на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

В Париже объединяются силы, которые не желают мира на Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

О том, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, 17 февраля, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Те, кто выступает за войну, организуются в Европе, и они собираются сегодня в Париже. Это те, кто последние три года постоянно носил и подливал масло в огонь. <...> Те страны, которые своей политикой постоянно вызывали и вызывают опасность эскалации войны», — сказал Сийярто на пресс-конференции с казахским коллегой Муратом Нуртлеу.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что власти страны поддерживают возможные переговоры России и Соединенных Штатов по Украине и встретили новость о разговоре президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина «с радостью и облегчением».

Сийярто назвал полезной отмену на Украине запрета на переговоры с Путиным
Политика
Владимир Путин

Переговорный процесс между Россией и США был запущен после телефонного разговора Путина и Трампа 12 февраля. Кремль назвал его сигналом того, что две страны попытаются «решать проблемы посредством диалога».

14 февраля Трамп анонсировал встречу высокопоставленных представителей Москвы, Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии. 18 февраля помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров в Эр-Рияде встретятся с делегацией США.

Читайте РБК в Telegram.

Порошенко назвал возможную дату президентских выборов на Украине

Bloomberg узнал о плане ЕС нарастить военные расходы и помощь Украине

Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на Украине

Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Финский президент представил свою концепцию урегулирования на Украине

Песков пообещал, что Россия не угодит «в сети лживых обещаний» Запада

Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Теги
Петер Сийярто Венгрия Европа Дональд Трамп
Материалы по теме
Трамп не запретит Европе покупать для Киева американское оружие
Политика
Трамп анонсировал участие Зеленского в переговорах
Политика
Трамп заявил об «очень скорой» встрече с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В Ростовской области задержали замминистра из-за госконтракта на ₽60 млнОбщество, 13:32
Economist узнал, что Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсамПолитика, 13:25
Вандалы вырубили лозы на винограднике главы виноделов БургундииВино, 13:25
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:22
Российские войска освободили Свердликово в Курской областиПолитика, 13:20
Песков не ответил на вопрос об участии Дмитриева в переговорах в Эр-РиядеПолитика, 13:13
Минэк выступил против «машинальной регистрации» и поддержки самозанятыхЭкономика, 13:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Администратора телеграм-канала задержали за вымогательство через фейкиОбщество, 13:10
Росреестр разъяснил изменения в регистрации недвижимости с 1 мартаНедвижимость, 13:09
Капитан «Авангарда» второй раз подряд стал лучшим игроком недели в КХЛСпорт, 13:02
Лечение без таблеток: что говорит наука о нетрадиционной медицинеPro, 13:01
Сийярто назвал саммит в Париже собранием противников мира на УкраинеПолитика, 12:56
Сотрудники морга в Таганроге стали фигурантами дела о вымогательствеОбщество, 12:55
Кремль объяснил выбор места для переговоров России и СШАПолитика, 12:47