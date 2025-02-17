Сийярто назвал саммит в Париже собранием противников мира на Украине

Петер Сийярто (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

В Париже объединяются силы, которые не желают мира на Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

О том, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, 17 февраля, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности.



«Те, кто выступает за войну, организуются в Европе, и они собираются сегодня в Париже. Это те, кто последние три года постоянно носил и подливал масло в огонь. <...> Те страны, которые своей политикой постоянно вызывали и вызывают опасность эскалации войны», — сказал Сийярто на пресс-конференции с казахским коллегой Муратом Нуртлеу.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что власти страны поддерживают возможные переговоры России и Соединенных Штатов по Украине и встретили новость о разговоре президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина «с радостью и облегчением».

Переговорный процесс между Россией и США был запущен после телефонного разговора Путина и Трампа 12 февраля. Кремль назвал его сигналом того, что две страны попытаются «решать проблемы посредством диалога».

14 февраля Трамп анонсировал встречу высокопоставленных представителей Москвы, Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии. 18 февраля помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров в Эр-Рияде встретятся с делегацией США.